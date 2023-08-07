Баба Яга спасла российский прокат

Фильм «Баба Яга спасает мир» возглавил российский кинопрокат за уикенд с 3 по 6 августа, семейная комедия собрала почти 98 миллионов рублей, став лучшей новинкой недели.

По сюжету фильма, Баба Яга из сказочного леса отправляется в современный мир, чтобы найти дивноцвет — мощное оружие волшебников. В реальном мире сказочная героиня встречает множество причуд.

Новинка недели стала самой популярной в прокате и собрала 97,2 миллиона рублей. Второе место занял фильм «Мег 2: Бездна», который не показывали в России и Белоруссии. В странах СНГ его касса составила 50,5 миллиона рублей.

Продолжила пополнять кассу «Барби», которая тоже идет в странах СНГ без учета России и Белоруссии. За Третью неделю проката в копилку добавилось 42 миллиона.