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Баба Яга спасла российский прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Баба яга спасает мир»

Фильм «Баба Яга спасает мир» возглавил российский кинопрокат за уикенд с 3 по 6 августа, семейная комедия собрала почти 98 миллионов рублей, став лучшей новинкой недели.

По сюжету фильма, Баба Яга из сказочного леса отправляется в современный мир, чтобы найти дивноцвет — мощное оружие волшебников. В реальном мире сказочная героиня встречает множество причуд.

Новинка недели стала самой популярной в прокате и собрала 97,2 миллиона рублей. Второе место занял фильм «Мег 2: Бездна», который не показывали в России и Белоруссии. В странах СНГ его касса составила 50,5 миллиона рублей.

Продолжила пополнять кассу «Барби», которая тоже идет в странах СНГ без учета России и Белоруссии. За Третью неделю проката в копилку добавилось 42 миллиона.

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