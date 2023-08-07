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Флагман OnePlus Ace 2 Pro установит новую планку производительности

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон OnePlus Ace 2 Pro
Фото: © OnePlus
Компания OnePlus официально объявила, что долгожданная презентация сверхмощного смартфона OnePlus Ace 2 Pro назначена на 16 августа текущего года.

OnePlus Ace 2 Pro обещает стать «флагманом производительности», который не только поднимет планку в этой сфере, но и кардинально изменит представление о том, на что способны современные мобильные устройства.

Одним из впечатляющих параметров новинки стало её внушительное количество оперативной памяти. OnePlus Ace 2 Pro получит целых 24 Гб оперативной памяти. Это уже подтверждено тестированием в популярном бенчмарке AnTuTu.

Полученные результаты оказались впечатляющими – более чем 1,73 миллиона баллов. Тестирование не только говорит о мощности устройства, но и подтверждает применение разогнанной платформы Snapdragon 8 Gen 2 и наличие 1 ТБ встроенной флеш-памяти.

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Топ комментариев

MuCbE

2 ципса лают в унисон. Но что толку, даже если увеличите количество ботов в 10 раз, ВСУшников больше...

physx

Этих хероев раз такие отважные, самих отправить на Украину надо.

GammiPluh

со всей строгостью что только возможна закрыть причастных к избиению

pepelmetal

Что же тогда все так боятся этих "алкашей" ?