Флагман OnePlus Ace 2 Pro установит новую планку производительности

OnePlus Ace 2 Pro обещает стать «флагманом производительности», который не только поднимет планку в этой сфере, но и кардинально изменит представление о том, на что способны современные мобильные устройства.

Одним из впечатляющих параметров новинки стало её внушительное количество оперативной памяти. OnePlus Ace 2 Pro получит целых 24 Гб оперативной памяти. Это уже подтверждено тестированием в популярном бенчмарке AnTuTu.

Полученные результаты оказались впечатляющими – более чем 1,73 миллиона баллов. Тестирование не только говорит о мощности устройства, но и подтверждает применение разогнанной платформы Snapdragon 8 Gen 2 и наличие 1 ТБ встроенной флеш-памяти.