НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Неудачи ВСУ показали уязвимость НАТО перед сильным противником

Источник:
РИА Новости
707 6

Неудачное украинское наступление показало уязвимость НАТО перед серьезным противником, имеющим современную авиацию и высокотехнологичное вооружение, считают эксперты Newsweek.

«Ни одна армия НАТО не участвовала в боевых действиях, подобных тем, которые пережили украинцы за последние 18 месяцев. Стратегия альянса никогда не подвергалась серьезным испытаниям в конфликте с сильным противником», — приводит РИА Новости мнение военного аналитика Дэвиса Эллисона.

Во время операции в Персидском заливе в 1990-1991 годах и войны в Ираке США смогли быстро установить превосходство в небе, которое стало ключом к победе над заведомо более слабой и технически отставшей иракской армией, отметил эксперт Пол ван Хофт.

По его словам, НАТО всегда полагалось на такую стратегию. Но она показала эффективность только там, где господство западной авиации в воздухе было практически безраздельным, указали эксперты.

Тема: Военная операция на Украине
СМИ узнали об обсуждении нового мирного плана по Украине
ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту и школе
Кремль пообещал взять под контроль всю территорию России
Турецкие эксперты объяснили смысл переговоров Путина и Эрдогана
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин призвал чиновников пересесть на отечественные авто
Китай запустил первый в мире гравитационный аккумулятор
Украина атаковала российский корабль дроном
Представлен «Москвич 6»: как выглядит и сколько стоит
Обсуждение (6)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

MuCbE

2 ципса лают в унисон. Но что толку, даже если увеличите количество ботов в 10 раз, ВСУшников больше...

physx

Этих хероев раз такие отважные, самих отправить на Украину надо.

GammiPluh

со всей строгостью что только возможна закрыть причастных к избиению

pepelmetal

Что же тогда все так боятся этих "алкашей" ?