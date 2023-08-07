Неудачи ВСУ показали уязвимость НАТО перед сильным противником

Неудачное украинское наступление показало уязвимость НАТО перед серьезным противником, имеющим современную авиацию и высокотехнологичное вооружение, считают эксперты Newsweek.

«Ни одна армия НАТО не участвовала в боевых действиях, подобных тем, которые пережили украинцы за последние 18 месяцев. Стратегия альянса никогда не подвергалась серьезным испытаниям в конфликте с сильным противником», — приводит РИА Новости мнение военного аналитика Дэвиса Эллисона.

Во время операции в Персидском заливе в 1990-1991 годах и войны в Ираке США смогли быстро установить превосходство в небе, которое стало ключом к победе над заведомо более слабой и технически отставшей иракской армией, отметил эксперт Пол ван Хофт.

По его словам, НАТО всегда полагалось на такую стратегию. Но она показала эффективность только там, где господство западной авиации в воздухе было практически безраздельным, указали эксперты.