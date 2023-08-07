Европейские компании потеряли €100 млрд в России

Прямые потери европейских компаний на российском рынке после начала специальной военной операции на Украине составили не менее 100 миллиардов евро.

Согласно анализу газеты The Financial Times, 176 европейских компаний за этот период столкнулись с «обесценением активов, расходами, связанными с обменным курсом, и иными разовыми расходами, вызванными продажей, закрытием или сокращением российского сегмента своего бизнеса».

Наибольшие потери после ухода с российского рынка понесли нефтегазовые компании. Так, совокупные потери BP, Shell и TotalEnergies составили 40,6 миллиардов евро. Тем не менее в связи с глобальным ростом цен на энергоресурсы перечисленные корпорации не испытали финансовых трудностей: в прошлом году они отчитались о рекордной совокупной прибыли в размере 95 миллиардов евро.

В случае с компаниями, занятыми в промышленности, в том числе в автомобилестроении, потери в РФ составили 13,6 миллиардов евро, в то время как финансовые корпорации, в частности банки, зафиксировали списания и другие расходы на сумму 17,5 миллиардов евро.

На фоне передачи доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и пивоваренной компании «Балтика» во временное управление Росимущества эксперты FT предположили, что европейский бизнес «впереди ждет еще большая боль».