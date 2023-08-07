НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Европейские компании потеряли €100 млрд в России

Источник:
Sibnet.ru
493 2

Прямые потери европейских компаний на российском рынке после начала специальной военной операции на Украине составили не менее 100 миллиардов евро.

Согласно анализу газеты The Financial Times, 176 европейских компаний за этот период столкнулись с «обесценением активов, расходами, связанными с обменным курсом, и иными разовыми расходами, вызванными продажей, закрытием или сокращением российского сегмента своего бизнеса».

Наибольшие потери после ухода с российского рынка понесли нефтегазовые компании. Так, совокупные потери BP, Shell и TotalEnergies составили 40,6 миллиардов евро. Тем не менее в связи с глобальным ростом цен на энергоресурсы перечисленные корпорации не испытали финансовых трудностей: в прошлом году они отчитались о рекордной совокупной прибыли в размере 95 миллиардов евро.

В случае с компаниями, занятыми в промышленности, в том числе в автомобилестроении, потери в РФ составили 13,6 миллиардов евро, в то время как финансовые корпорации, в частности банки, зафиксировали списания и другие расходы на сумму 17,5 миллиардов евро.

На фоне передачи доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и пивоваренной компании «Балтика» во временное управление Росимущества эксперты FT предположили, что европейский бизнес «впереди ждет еще большая боль».

Еще по теме
Коллекторы и должники будут общаться через портал «Госуслуг»
Исламский банкинг разрешили в России
Россию признали пятой экономикой мира
Доллар подскочил до 95 рублей впервые с марта 2022 года
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин призвал чиновников пересесть на отечественные авто
Китай запустил первый в мире гравитационный аккумулятор
Украина атаковала российский корабль дроном
Представлен «Москвич 6»: как выглядит и сколько стоит
Обсуждение (2)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

MuCbE

2 ципса лают в унисон. Но что толку, даже если увеличите количество ботов в 10 раз, ВСУшников больше...

physx

Этих хероев раз такие отважные, самих отправить на Украину надо.

GammiPluh

со всей строгостью что только возможна закрыть причастных к избиению

pepelmetal

Что же тогда все так боятся этих "алкашей" ?