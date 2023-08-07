Су‑57 получил новейший комплекс цифровой связи

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 получил новейший комплекс бортовых средств цифровой связи, сообщила пресс-служба холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех).

Комплекс работает в диапазонах высоких и очень высоких частот, обладает повышенной помехо- и разведзащищенностью, рассказали ТАСС в пресс-службе.

Оборудование обеспечивает помехоустойчивое кодирование, перемежение символов в сообщении, единую временную синхронизацию при обработке сигналов. Комплекс имеет возможность одновременной передачи сообщений по параллельным каналам.

В состав комплекса в том числе входят устройства помехоустойчивого кодирования и декодирования, приемник сигналов глобальных навигационных спутниковых систем и шина цифровой обработки сигналов и синхронизации.

Новый комплекс связи может в перспективе использоваться на любых летательных аппаратах, в том числе предыдущих поколений, отметили в «Росэлектронике».