НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Су‑57 получил новейший комплекс цифровой связи

Источник:
ТАСС
399 1
Российский истребитель пятого поколения Су-57
Российский истребитель пятого поколения Су-57
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 получил новейший комплекс бортовых средств цифровой связи, сообщила пресс-служба холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех).

Комплекс работает в диапазонах высоких и очень высоких частот, обладает повышенной помехо- и разведзащищенностью, рассказали ТАСС в пресс-службе.

Оборудование обеспечивает помехоустойчивое кодирование, перемежение символов в сообщении, единую временную синхронизацию при обработке сигналов. Комплекс имеет возможность одновременной передачи сообщений по параллельным каналам.

В состав комплекса в том числе входят устройства помехоустойчивого кодирования и декодирования, приемник сигналов глобальных навигационных спутниковых систем и шина цифровой обработки сигналов и синхронизации.

Новый комплекс связи может в перспективе использоваться на любых летательных аппаратах, в том числе предыдущих поколений, отметили в «Росэлектронике».

Еще по теме
Россия наладила выпуск дрона «Гастелло»
Киев признал невозможность получения ядерного оружия
Западные эксперты рассказали об ошеломляющих победах Су‑35 в СВО
Су-57 получат уникальные ракеты малой дальности
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин призвал чиновников пересесть на отечественные авто
Китай запустил первый в мире гравитационный аккумулятор
Украина атаковала российский корабль дроном
Представлен «Москвич 6»: как выглядит и сколько стоит
Обсуждение (1)
Картина дня
Эрдоган предложит Путину посредничество по Украине
Песков заявил, что NYT переврала его слова о выборах Путина
Европейские компании потеряли €100 млрд в России
Установлено неприятное влияние сахарозаменителей
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

MuCbE

2 ципса лают в унисон. Но что толку, даже если увеличите количество ботов в 10 раз, ВСУшников больше...

physx

Этих хероев раз такие отважные, самих отправить на Украину надо.

GammiPluh

со всей строгостью что только возможна закрыть причастных к избиению

pepelmetal

Что же тогда все так боятся этих "алкашей" ?