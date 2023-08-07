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Военная операция на Украине
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СМИ узнали об обсуждении нового мирного плана по Украине

Источник:
ТАСС
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Участники переговоров в Саудовской Аравии по урегулированию конфликта на Украине, на которые не была приглашена Россия, обсудили новый мирный план, сообщают западные СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

Новый план вместе с рядом государств представила принимающая сторона  Саудовская Аравия. Его частью якобы являются сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением ООН, а также обмен пленными, приводит ТАСС материал DPA.

Изначально заявлялось, что на переговорах будет обсужден лишь так называемый мирный план Зеленского, предполагающий безусловный отвод российских войск за границы 1991 года. Но на встрече представили новый план. И Саудовская Аравия проинформировала Россию о ходе консультаций.

Участие в переговорах приняли  представители более 30 государств, в том числе Бразилии, Великобритании, Индии, Китая, Соединенных Штатов, Турции, ЮАР, а также стран Евросоюза. Россия приглашение не получала.

Кремль заявил, что будет следить за встречей, но ее цели еще предстоит понять. Комментируя итоги встречи, глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала, что взгляд на происходящее на Украине в ЮАР, Бразилии или Китае отличается от европейского.

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