Песков заявил, что NYT переврала его слова о выборах Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, что газета The New York Times исказила его слова о выборах российского лидера Владимира Путина в 2004 году.

NYT привела следующую цитату Пескова: «Наши президентские выборы это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия <...> Господин Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов».

«Вроде бы то, но не то. Насчет того, что Путин будет избран, в том, что я лично в этом уверен, основываясь на уровне консолидации общества вокруг Путина, это да, это правильно», — сказал РБК Песков.

Он отметил, что «в остальном был вопрос про выборы и был ответ такой, что выборы, хотя являются требованием демократии и сам Путин решил их проводить, но теоретически их можно даже не проводить».

«Потому что уже очевидно, что Путин будет избран. Это мое абсолютно личное мнение. Ну вот они таким образом это переврали», — пояснил Песков.

Президентские выборы в России должны пройти в марте 2024 года. Их назначает Совет Федерации не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.