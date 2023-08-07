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Песков заявил, что NYT переврала его слова о выборах Путина

Источник:
РБК
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Пресс-секратарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секратарь президента России Дмитрий Песков
Фото: © пресс-служба президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, что газета The New York Times исказила его слова о выборах российского лидера Владимира Путина в 2004 году.

NYT привела следующую цитату Пескова: «Наши президентские выборы это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия <...> Господин Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов».

«Вроде бы то, но не то. Насчет того, что Путин будет избран, в том, что я лично в этом уверен, основываясь на уровне консолидации общества вокруг Путина, это да, это правильно», — сказал РБК Песков.

Он отметил, что «в остальном был вопрос про выборы и был ответ такой, что выборы, хотя являются требованием демократии и сам Путин решил их проводить, но теоретически их можно даже не проводить».

«Потому что уже очевидно, что Путин будет избран. Это мое абсолютно личное мнение. Ну вот они таким образом это переврали», — пояснил Песков.

Президентские выборы в России должны пройти в марте 2024 года. Их назначает Совет Федерации не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.

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Топ комментариев

MuCbE

2 ципса лают в унисон. Но что толку, даже если увеличите количество ботов в 10 раз, ВСУшников больше...

physx

Этих хероев раз такие отважные, самих отправить на Украину надо.

GammiPluh

со всей строгостью что только возможна закрыть причастных к избиению

pepelmetal

Против своего хозяина они ничего не скажут!