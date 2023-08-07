Первое фото складного смартфона Xiaomi попало в сеть

Инсайдер Panda is Bald опубликовал на своей странице в китайской социальной сети Weibo первое «живое» фото складного смартфона Xiaomi Mix Fold 3.

По информации инсайдера, данное изображение сперва появилось в сети, и он решил поделиться им на своей странице только после того как сумел подтвердить подлинность у своих источников внутри компании.

Судя по опубликованному фото, дизайн задней крышки и блока камер Xiaomi Mix Fold 3 сохраняет схожие черты с предыдущей моделью. Однако внешний вид камер и их расположение ориентированы на стиль Xiaomi 13 Pro. Заметно, что рядом с камерами имеется обозначение, свидетельствующее о наличии камер Leica.

Xiaomi Mix Fold 3 получит четыре основных камеры, включая основной сенсор, ультраширокоугольную, перископическую и телеобъектив. Другие спецификации включают чип Snapdragon 8 Gen 2, быструю зарядку мощностью 67 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт.

Официальная презентация Xiaomi Mix Fold 3 запланирована на конец августа. Точная дата, детальные характеристики, внешний вид и стоимость пока не разглашаются.