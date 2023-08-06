ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту и школе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар в Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Киевские террористы обстреляли натовскими ракетами Storm Shadow Чонгарский мост и поселок Чонгар. Мост получил повреждения от ракеты, но главная подлость режима — попадание в поселковую школу», — написал Сальдо в своем телеграм-канале.

ВСУ повредили дорогу между Крымским полуостровом и Херсонской областью, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Врагом был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет», — отметил Аксенов в своем телеграм-канале.