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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту и школе

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар в Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Киевские террористы обстреляли натовскими ракетами Storm Shadow Чонгарский мост и поселок Чонгар. Мост получил повреждения от ракеты, но главная подлость режима — попадание в поселковую школу», — написал Сальдо в своем телеграм-канале.

ВСУ повредили дорогу между Крымским полуостровом и Херсонской областью, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Врагом был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет», — отметил Аксенов в своем телеграм-канале.

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