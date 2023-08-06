Кремль пообещал взять под контроль всю территорию России

Россия хочет контролировать территории, принадлежность которых ей зафиксирована в Конституции РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля в интервью The New York Times отрицательно ответил на вопрос, собирается ли Россия присоединять дополнительные территории Украины.

«Нет. Мы лишь хотим контролировать все территории, которые в настоящее время прописаны в нашей конституции как наши», — сказал Песков.

В конце сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за такой шаг. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры об их присоединении к России.

Часть территория ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сейчас контролируется киевским режимом.