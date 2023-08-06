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Пьяная компания избила инвалида-участника СВО в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Пьяная компания в селе Нерчинский Завод Забайкальского края избила инвалида-участника специальной военной операции, сообщил губернатор региона Александр Осипов.

«В одном из кафе произошел конфликт между двумя компаниями, в одной из которых находился участник специальной военной операции. По отношению бойца СВО стали проявлять агрессию, это были лица, употребляющие алкогольные напитки», — написал Осипов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что компания участника спецоперации старалась избежать конфликта и покинула кафе, «другая сторона конфликта ее преследовала и нанесла мужчине телесные повреждения».

По информации RT, на ветерана набросились двое мужчин и начали бить ногами, еще шесть человек (в том числе две девушки) их подбадривали. Защитить товарища пытался другой участник СВО, у него тоже нет ноги. Обоих военных оскорбляли, машину одного из них разбили.

Депутат Госдума Александр Хинштейн связался с главой Забайкальского края и попросил взять дело под особый контроль.

В МВД заявили, что участников инцидента уже установили, пострадавшему назначена медэкспертиза.

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ЧП #Криминал #Забайкалье
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