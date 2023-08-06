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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Аналитик ЦРУ назвал позорным отчет британской разведки о России

Источник:
РИА Новости
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Заявление военной разведки Великобритании о кустах и сорняках, мешающим Вооруженным силам Украины (ВСУ), шокирует своим непрофессионализмом, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Кто же знал, что для обеспечения успеха Украине США должны были сформировать бригаду с газонокосилками? Это настолько нелепо. Как вообще возможно, чтобы профессиональные военные в Британии делали столь глупые, невежественные заявления?» — цитирует РИА Новости Джонсона.

Ранее британская разведка в своем отчете сделала вывод, что кусты и сорняки в зоне обороны российской армии стали препятствие для наступления ВСУ.

Киев начал 4 июня контрнаступление направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные и вооруженные Западом бригады. Все попытки продвижения украинских войск провалились, заявил президент России Владимир Путин.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Силовые структуры
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Топ комментариев

VALGOR

США и Европе скоро будет не до Украины... Пойдете по миру с протянутой рукой... И гонор поумерите...

MuCbE

2 ципса лают в унисон. Но что толку, даже если увеличите количество ботов в 10 раз, ВСУшников больше...

pepelmetal

Против своего хозяина они ничего не скажут!

nicollaich

Жертвы бомбардировки перевернулись в гробу.