Заявление военной разведки Великобритании о кустах и сорняках, мешающим Вооруженным силам Украины (ВСУ), шокирует своим непрофессионализмом, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Кто же знал, что для обеспечения успеха Украине США должны были сформировать бригаду с газонокосилками? Это настолько нелепо. Как вообще возможно, чтобы профессиональные военные в Британии делали столь глупые, невежественные заявления?» — цитирует РИА Новости Джонсона.

Ранее британская разведка в своем отчете сделала вывод, что кусты и сорняки в зоне обороны российской армии стали препятствие для наступления ВСУ.

Киев начал 4 июня контрнаступление направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные и вооруженные Западом бригады. Все попытки продвижения украинских войск провалились, заявил президент России Владимир Путин.