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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия нанесла массированный ракетный удар по авиабазам Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Российские силы в ночь на воскресенье, 6 августа нанесли удар высокоточным оружием по авиационным базам Вооруженным сила Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области», — сказал Конашенков.

По его словам, цель удара достигнута. «Все назначенные объекты поражены», — отметил официальный представитель Минобороны России.

В течение суток российские силы наносили поражение и отражали попытки наступательных действий украинских военных на донецком, запорожском, краснолиманском, купянском и южнодонецком направлениях, добавил Конашенков.

Тема: Военная операция на Украине
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