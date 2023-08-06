Главу исправительного центра ФСИН задержали в Красноярском крае

Начальника исправительного центра ГУФСИН в Ачинске Красноярского края задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями, говорится в сообщении Главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По материалам УФСБ России по Красноярскому краю, в отношении сотрудника ГУФСИН возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на четыре года.

По версии следствия, в период с октября 2022 года по 11 апреля 2023 года подозреваемый направил нескольким строительных организаций письма с требованиями под видом оказания благотворительной помощи передать сотрудникам исправительного центра строительные материалы для ремонта в учреждении.

В случае отказа подозреваемый намеревался уволить осужденных исправительного центра, выполнявших трудовые обязанности в строительных организациях, отметили в ГСУ СК.

«Подозреваемый задержан. Судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — сказано в сообщении.