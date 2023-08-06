Трамп пообещал после избрания посадить Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства немедленно инициирует расследования в отношении злоупотреблении нынешнего главы Белого дома Джо Байдена и членов его семьи.

«В первый же день [на посту президента США] я поручу спецпрокурору [Минюста США] изучить каждое из многочисленных заявлений, озвучиваемых в Конгрессе США, относительно всех бесчестных поступков, в том числе получения взяток от Китая и многих других стран, которые пошли прямиком в карманы преступной семьи Байдена», — цитирует ТАСС Трампа.

В отношении Трампа выдвинуты обвинения по трем уголовным делам, в частности, речь о финансовых махинациях при выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, ненадлежащем обращении с секретными документами, а также в совершении незаконных действий для сохранения власти на выборах 2020 года.

По оценкам самого Трампа, в случае признания виновным по трем уголовным делам ему грозит в общей сложности 561 год тюрьмы.