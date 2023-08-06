Трамп пообещал после избрания посадить Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае
переизбрания на пост главы государства немедленно инициирует расследования в отношении
злоупотреблении нынешнего главы Белого дома Джо Байдена и членов его семьи.
«В первый же день [на посту президента США] я поручу
спецпрокурору [Минюста США] изучить каждое из многочисленных заявлений,
озвучиваемых в Конгрессе США, относительно всех бесчестных поступков, в том
числе получения взяток от Китая и многих других стран, которые пошли прямиком в
карманы преступной семьи Байдена», — цитирует ТАСС Трампа.
В отношении Трампа выдвинуты обвинения по трем уголовным
делам, в частности, речь о финансовых махинациях при выплатах бывшей
порноактрисе Сторми Дэниелс, ненадлежащем обращении с секретными документами, а
также в совершении незаконных действий для сохранения власти на выборах 2020
года.
По оценкам самого Трампа, в случае признания виновным по
трем уголовным делам ему грозит в общей сложности 561 год тюрьмы.