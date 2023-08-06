Су‑34 уничтожили пункты дислокации двух украинских бригад

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили пункты дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Авиацией Южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка и 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ивановское», — сказал РИА Новости Астафьев.

Универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК) крепится к обычной свободнопадающей бомбе. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит боеприпас на цель в автоматическом режиме.

С помощью такого устройства обычная авиабомба становится высокоточной и способна пролетать десятки километров после сброса с самолета. Благодаря этому авиация может наносить высокоточные удары, не заходя в зону ПВО противника.