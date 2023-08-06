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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Бахмутская бойня» для ВСУ продолжилась «приазовской резней»

Источник:
Financial Times
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Украинское контрнаступление превратилось в приазовскую резню, которая по своим катастрофическим масштабам для Вооруженных сил Украины (ВСУ) должна превзойти «бахмутскую мясорубку», пишет британская газета Financial Times.

Российская армия с начала украинского контрнаступления использует новую смертоносную тактику, отмечает издание. Россияне позволяют украинцам войти на минные поля, а затем наносят по ним мощные артиллерийские удары.

Техника ВСУ выбивается противотанковыми ракетными комплексами, часто работающими с флангом. Танки и бронемашины активно уничтожают ракетами российские ударные вертолеты, действующие с недосягаемого для ПВО расстояния.

Если украинской пехоте удается достичь оборонительных линий россиян, то последние покидают свои позиции. Затем российская артиллерия и минометы открывают убийственный огонь по украинцам. После чего российские подразделения контратакуют и выбивают оставшихся в живых бойцов ВСУ.

В результате украинские силы несут огромные потери на приазовском направлении. Россияне же стойко обороняются, отмечает Financial Times.

«Бахмутская бойня» («мясорубка») длилась с октября по май 2023 года. ВСУ в заведомо невыгодных тактических условиях пытались отстоять город Артемовск (Бахмут). За это время они  потеряли там от 50 до 70 тысяч убитыми.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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