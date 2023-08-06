«Бахмутская бойня» для ВСУ продолжилась «приазовской резней»

Украинское контрнаступление превратилось в приазовскую резню, которая
по своим катастрофическим масштабам для Вооруженных сил Украины (ВСУ) должна
превзойти «бахмутскую мясорубку», пишет британская газета Financial Times.
Российская армия с начала украинского контрнаступления
использует новую смертоносную тактику, отмечает издание. Россияне позволяют украинцам войти на минные поля, а затем наносят по ним мощные
артиллерийские удары.
Техника ВСУ выбивается противотанковыми ракетными комплексами,
часто работающими с флангом. Танки и бронемашины активно уничтожают ракетами
российские ударные вертолеты, действующие с недосягаемого для ПВО расстояния.
Если украинской пехоте удается достичь оборонительных линий
россиян, то последние покидают свои позиции. Затем российская артиллерия и минометы открывают убийственный огонь по украинцам. После чего российские подразделения
контратакуют и выбивают оставшихся в живых бойцов ВСУ.
В результате украинские силы несут огромные потери на приазовском
направлении. Россияне же стойко обороняются, отмечает Financial Times.
«Бахмутская бойня» («мясорубка») длилась с октября по май
2023 года. ВСУ в заведомо невыгодных тактических условиях пытались отстоять
город Артемовск (Бахмут). За это время они
потеряли там от 50 до 70 тысяч убитыми.