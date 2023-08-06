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ЦСКА одержал 500‑ю победу в Российской премьер‑лиге

Источник:
Sibnet.ru
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ЦСКА в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата Российской премьер лиги (РПЛ) разгромил «Локомотив».

Прошедшая на домашнем стадионе армейцев встреча завершилась со счетом 4:1. У ЦСКА дуль оформил Максим Мухин, мячи также забили Федор Чалов (с пенальти) и Милан Гайич. У «Локомотива» отличился Егор Погостнов.

В «Локомотиве» болезненно восприняли поражение. «Иногда нужно получить по шапке. Не думаю, что это был наш худший матч. После игры я посоветовал молодым не вешать нос, быстрее приходить в себя», — приводит ТАСС слова капитана железнодорожников Дмитрия Баринова.

ЦСКА поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала шесть очков. «Локомотив» идет восьмым с четырьмя очками.

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