Лада Дэнс находится в тяжелом состоянии после ДТП

Певица Лада Дэнс, попавшая в ДТП на трассе в подмосковном Подольске, находится в тяжелом состоянии, сообщил «Известиям» концертный директор артистки Сергей Пудовкин.

В субботу, 5 августа пресс-служба ГУ МВД по Московской области сообщила, что в Подольске легковушка врезалась в две машины. Среди пострадавших оказалась певица Лада Дэнс. Она возвращалась домой на такси после корпоративного мероприятия

«Виновник аварии не понятен, но будут разбираться <...> Состояние [певицы] тяжелое, но будем надеяться, что все будет прекрасно, насколько это возможно», — сказал Пудовкин

По его словам, для госпитализации певицы был задействован вертолет МЧС. У певицы диагностировали черепно-мозговую траву.