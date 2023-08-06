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Переговоры по Украине стартовали в Саудовской Аравии

Источник:
ТАСС
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Переговоры политических советников из 30 стран по Украине стартовали в Саудовской Аравии. Россия на переговоры не приглашена, но ее проинформируют об итогах мероприятия.

Встреча станет продолжением переговоров, которые прошли в Копенгагене 24 июня, уточнил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Украинская сторона представит на ней мирный план президента Владимира Зеленского из десяти пунктов.

В украинской «формуле мира» речь идет про ядерную, энергетическую и продовольственную безопасность, освобождение пленных и депортированных, выполнение устава ООН по территориальной целостности Украины.

Также в плане указан вывод российских войск, прекращение боев, «возвращение справедливости», недопущение дальнейшей эскалации и фиксация окончания военного конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле будут следить за ходом переговоров. Китай на встрече будет представлять спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй, который ответственен за продвижение китайской мирной инициативы по Украине.

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