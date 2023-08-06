Создан «Биосейф» для хранения личной информации на смартфонах

Компания «Росэлектроника» разработала мобильное приложение под названием «Биосейф» для безопасного хранения важной информации, такой как пароли доступа, паспортные данные, данные банковских карт и счетов, сообщает пресс-служба «Ростеха»

Информация хранится в «Биосейфе» в зашифрованном виде, при этом шифрование и расшифровка файлов выполняется непосредственно на мобильном устройстве, данные никуда не передаются.

Доступ к информации может получить только их владелец по криптографическому ключу, который разделен на две половины. Одна представляет собой нейронную сеть, другая — уникальные биометрические данные человека.

При этом и ключи, и персонифицированные биометрические данные сразу же стираются после использования и нигде не хранятся, а значит, не могут быть украдены даже при утрате устройства, подчеркивают разработчики.

Приложение «Биосейф» официально представят на форуме «Армия-2023», который пройдет с 14 по 20 августа 2023 года в подмосковном городе Кубинка.