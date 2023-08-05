НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский истребитель Су-30 перехватил американский беспилотник

Источник:
Sibnet.ru
236 0

Российский истребитель Су-30 перехватил над Черным морем американский разведывательный беспилотник MQ-9A Reaper, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

«5 августа 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель», — говорится в сообщении.

В воздух для опознания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США.

После перехвата американский разведывательный беспилотник выполнил разворот от государственной границы России. Самолет ВКС РФ благополучно вернулся на аэродром базирования.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности», — подчеркнуло ведомство.

Еще по теме
Экипаж танка «Алеша» представлен к званиям Героев России
Расширены границы призывного возраста
Путин запретил выезд призывников из России
Подсчитаны контрнаступательные потери ВСУ
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин призвал чиновников пересесть на отечественные авто
Китай запустил первый в мире гравитационный аккумулятор
Известны планы Киева на случай смерти Зеленского
Украина атаковала российский корабль дроном
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
82
Африка шокировала Запад уровнем поддержки Путина
48
Навальному вынесли новый приговор
43
Известны планы Киева на случай смерти Зеленского
36
Россию признали пятой экономикой мира
35
Песков рассказал, что Россия сделала для недопущения войны