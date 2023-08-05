Российский истребитель Су-30 перехватил американский беспилотник

Российский истребитель Су-30 перехватил над Черным морем американский разведывательный беспилотник MQ-9A Reaper, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

«5 августа 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель», — говорится в сообщении.

В воздух для опознания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США.

После перехвата американский разведывательный беспилотник выполнил разворот от государственной границы России. Самолет ВКС РФ благополучно вернулся на аэродром базирования.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности», — подчеркнуло ведомство.