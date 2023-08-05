Упавший рубль взвинтил цены на электронику

Цены на бытовую технику и электронику с начала июля 2023 года в России выросли в среднем на 10%. При этом по некоторым позициям цены взлетели в полтора раза.

Подорожание в первую очередь связано с ростом доллара и евро, за которые закупаются многие товары, пишут «Известия», которые провели исследование по данным рубрики «Товары» в «Яндексе».

В качестве примера приводятся посудомоечная машина Bosch SMV24AX00E, которая подорожала на 16,8% — до 39,9 тысячи рублей, принтер HP Neverstop Laser 1000a, подорожавший на 10% — до 23,5 тысячи рублей, а также смартфон Samsung Galaxy Z Flip4, выросший в цене на 47%, до 89,8 тысячи рублей.

Дальнейшее подорожание пока сдерживает то, что на рынке еще остаются товары, закупленные по старому курсу. При этом ретейлеры и маркетплейсы пытаются предотвратить снижение спроса с помощью скидок и промоакций, отмечает издание.

Однако цены неизбежно вырастут, особенно это касается смартфонов и планшетов, так как все эти устройства завозятся в Россию из-за границы. Техника будет дорожать пропорционально росту курсов основных валют: доллара США, евро и юаня.