Запад планирует физически устранить президента Украины Владимира Зеленского и обвинить в этом Россию, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Запад хочет устранить Зеленского тем или иным способом, поэтому пытается обвинить в этом Россию, чтобы не брать на себя ответственность за его убийство», — сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По словам аналитика, Зеленскому осталось совсем недолго осталось быть во главе страны, «его дни сочтены». Президент Украины провалил поставленную Западом задачу «наказать» Россию, поэтому ему нужна замена.

Среди потенциальных преемников Зеленского эксперты ранее называли главу офиса президента Украины Андрея Ермака, министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, руководителя Минобороны Алексея Резникова и главкома ВСУ Валерия Залужного.