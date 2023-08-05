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Дочь Шойгу рассталась с мужем

Источник:
Sibnet.ru
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Дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу объявила о расставании со своим мужем, блогером Алексеем Столяровым.

Ксения Шойгу
Ксения Шойгу
Фото: Dodonov85 / CC BY-SA 4.0

Пара выступила с заявлением в эфире 360tv после закрытия Чемпионата России по гонкам с препятствиями в Алабино, а также «Гонки героев» для любителей, кураторами которых они являлись.

«Мы довольно давно не являемся парой. Но при этом являемся партнерами и очень близкими друзьями», — сказала Ксения.

Столяров уточнил, что они расстались несколько месяцев назад, однако стараются не дистанцироваться, чтобы совместно заботиться о дочери Милане. По словам блогера, он проводит много времени со своим ребенком.

Столяров и дочь министра обороны познакомились на «Гонке героев» в 2019 году. Пара узаконила отношения в 2021 году.

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