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Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский отправил НАТО «сигнал бедствия» из-за провала наступления ВСУ в Запорожской области.

Киев не сумел добиться заметного продвижения во время контрнаступления, в результате ВСУ поменяли тактику и перешли к позиционным артобстрелам, что является очевидным посланием западным кураторам, пишет издание The War Zone.

Резкое изменение планов ВСУ — это четкий сигнал странам НАТО о крахе масштабного наступления, пишет автор материала. По его словам, на сегодня возможностей украинской армии недостаточно для проведения наступательных действий.

Основная причина провала ВСУ — эшелонированная система инженерных заграждений, построенная российскими войсками. Протяженность этих заграждений составляет от десяти до 40 километров. В результате за два месяца наступления ВСУ потеряли 43 тысячи человек.

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Политика #Мир #Конфликты
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