Коллекторы и должники будут общаться через портал «Госуслуг»

Расширены способы взаимодействия кредиторов с должниками, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, устанавливается возможность такого взаимодействия с использованием портала «Госуслуг», если информационная система кредитора присоединена к системе предоставления и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме. Взаимодействие будет вестись через личный кабинет при условии согласия должника.

Также уточняется понятие «автоматизированный интеллектуальный агент» — программное обеспечение для отправки голосовых сообщений, которое применяет системы генерации и распознавания речи и поддерживает определенные сценарии разговоров.

Звонки от таких электронных помощников будут приравнены к действиям человека. Будут применяться существующие лимиты при контактах с должниками: частота общения с ними автоматизированного агента не должна превышать один раз в сутки, два раза в неделю и восемь раз в месяц.

В процессе взаимодействия с использованием автоматизированного интеллектуального агента должнику должно быть сообщено о том, что с ним ведет переговоры не реальный человек (за исключением случая, если об этом невозможно сообщить из-за прекращения переговоров по инициативе должника).

Кредитные и микрофинансовые организации теперь обязаны осуществлять аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с целью возврата просроченной задолженности. Они будут обязаны записывать все текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые должнику, и хранить их в течение трех лет.