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Подписчикам YouTube Premium открыли видео повышенного качества

Источник:
Sibnet.ru
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Подписчики YouTube Premium по всему миру получили возможность смотреть видео повышенного качества в разрешении 1080p на сайте платформы.

Опция включения повышенного качества демонстрируется не только платным подписчикам, но и рядовым пользователям YouTube, однако последние выбрать ее не могут — платформа направляет их на страницу оформления подписки, пишет The Verge.

При наличии подписки видео высокого качества будет более четким, преимущества особенно хорошо заметны при просмотре роликов с большим количеством деталей, динамичными сценами и природными пейзажами.

Видео повышенного качества появится не только в веб-версии, но и в проигрывателе Google Chromecast и на игровых приставках. При этом на Android функция пока недоступна, там продолжается ее тестирование.

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Топ комментариев

nicollaich

И радуйтесь. Цеивроппа с ЯО-как примат с гранатой.

slavaynin

Ну там и продолжительность жизни выше.

klinok74

тувинцы так не ведут разговор. Какой ты ....тувинец?В Туве бываю часто. Ты из тех что у ларька стоят...

GammiPluh

наконец то личная угроза... я уже думал меня совсем тут не ценят