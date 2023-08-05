Подписчикам YouTube Premium открыли видео повышенного качества

Подписчики YouTube Premium по всему миру получили возможность смотреть видео повышенного качества в разрешении 1080p на сайте платформы.

Опция включения повышенного качества демонстрируется не только платным подписчикам, но и рядовым пользователям YouTube, однако последние выбрать ее не могут — платформа направляет их на страницу оформления подписки, пишет The Verge.

При наличии подписки видео высокого качества будет более четким, преимущества особенно хорошо заметны при просмотре роликов с большим количеством деталей, динамичными сценами и природными пейзажами.

Видео повышенного качества появится не только в веб-версии, но и в проигрывателе Google Chromecast и на игровых приставках. При этом на Android функция пока недоступна, там продолжается ее тестирование.