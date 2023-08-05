Экипаж танка «Алеша» представлен к званиям Героев России

Экипаж танка «Алеша», разгромивший колонну бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, представлен к званию Героев России, сообщает Минобороны РФ.

Экипаж танка в ходе боя на запорожском направлении уничтожил два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом, уточнило военное ведомство.

«Метким огнем наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника. В следующие 30 минут были уничтожены один бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro американского производства вместе с десантом», — говорится в сообщении.

После уничтожения последней боевой машины противника экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать российские мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки.

Перед схваткой экипаж танка под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова попал под массированный артиллерийский обстрел, при котором механик-водитель получил ранение. Командир эвакуировал раненого военнослужащего из боевой машины, передал медикам и занял его место в бою.

В конце июля в Сети широко разошлось видео этого столкновения у Времевского выступа, снятое с БПЛА. Военнослужащие в ролике неформально называли танковый экипаж «Алеша».