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Экипаж танка «Алеша» представлен к званиям Героев России

Источник:
ТАСС
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Экипаж танка «Алеша», разгромивший колонну бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, представлен к званию Героев России, сообщает Минобороны РФ.

Экипаж танка в ходе боя на запорожском направлении уничтожил два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом, уточнило военное ведомство.

«Метким огнем наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника. В следующие 30 минут были уничтожены один бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro американского производства вместе с десантом», — говорится в сообщении.

После уничтожения последней боевой машины противника экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать российские мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки.

Перед схваткой экипаж танка под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова попал под массированный артиллерийский обстрел, при котором механик-водитель получил ранение. Командир эвакуировал раненого военнослужащего из боевой машины, передал медикам и занял его место в бою.

В конце июля в Сети широко разошлось видео этого столкновения у Времевского выступа, снятое с БПЛА. Военнослужащие в ролике неформально называли танковый экипаж «Алеша».

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Топ комментариев

nicollaich

И радуйтесь. Цеивроппа с ЯО-как примат с гранатой.

slavaynin

Ну там и продолжительность жизни выше.

klinok74

тувинцы так не ведут разговор. Какой ты ....тувинец?В Туве бываю часто. Ты из тех что у ларька стоят...

GammiPluh

наконец то личная угроза... я уже думал меня совсем тут не ценят