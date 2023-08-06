Команда исследователей из Университета штата Миссури (США) провела
специальное исследование и выявила общие факторы, определяющие качество секса.
«Представление о том, что делает секс хорошим, может
различаться даже у партнеров. Секс, великолепный для одного, может быть плох
для другого. Поэтому важно разговаривать друг с другом. Чем больше мы говорим о
сексуальных ожиданиях, тем выше вероятность, что они оправдаются», — приводит Naked Science слова одного из авторов
исследования Алисии Уокер.
Опрос показал, что подавляющее большинство испытуемых
выделяют три общих фактора, которые делают секс хорошим. Это оргазм,
эмоциональная связь и влечение («химия») к партнеру.
В последнее время сексологи все больше
внимания уделяют не нарушениям сексуального здоровья, а исследованиям
предпочтений и удовольствий.