Команда исследователей из Университета штата Миссури (США) провела специальное исследование и выявила общие факторы, определяющие качество секса.

«Представление о том, что делает секс хорошим, может различаться даже у партнеров. Секс, великолепный для одного, может быть плох для другого. Поэтому важно разговаривать друг с другом. Чем больше мы говорим о сексуальных ожиданиях, тем выше вероятность, что они оправдаются», — приводит Naked Science слова одного из авторов исследования Алисии Уокер.

Опрос показал, что подавляющее большинство испытуемых выделяют три общих фактора, которые делают секс хорошим. Это оргазм, эмоциональная связь и влечение («химия») к партнеру.

В последнее время сексологи все больше внимания уделяют не нарушениям сексуального здоровья, а исследованиям предпочтений и удовольствий.