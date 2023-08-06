НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Ученые определили факторы хорошего секса

Источник:
Naked Science
641 2
Сексуальные отношения
Фото: © https://pxhere.com/ru/photo/885731

Команда исследователей из Университета штата Миссури (США) провела специальное исследование и выявила общие факторы, определяющие качество секса.

«Представление о том, что делает секс хорошим, может различаться даже у партнеров. Секс, великолепный для одного, может быть плох для другого. Поэтому важно разговаривать друг с другом. Чем больше мы говорим о сексуальных ожиданиях, тем выше вероятность, что они оправдаются», — приводит Naked Science слова одного из авторов исследования Алисии Уокер.

Опрос показал, что подавляющее большинство испытуемых выделяют три общих фактора, которые делают секс хорошим. Это оргазм, эмоциональная связь и влечение («химия») к партнеру.

В последнее время сексологи все больше внимания уделяют не нарушениям сексуального здоровья, а исследованиям предпочтений и удовольствий.

Еще по теме
Почему женатые живут дольше
Почему страдание стало выбором россиян
Пять приемов расположить к себе людей
Психологи объяснили важность имени в супружеских отношениях
смотреть все
Наука #Психо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин призвал чиновников пересесть на отечественные авто
Китай запустил первый в мире гравитационный аккумулятор
Украина атаковала российский корабль дроном
Представлен «Москвич 6»: как выглядит и сколько стоит
Обсуждение (2)
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

VALGOR

США и Европе скоро будет не до Украины... Пойдете по миру с протянутой рукой... И гонор поумерите...

MuCbE

2 ципса лают в унисон. Но что толку, даже если увеличите количество ботов в 10 раз, ВСУшников больше...

pepelmetal

Против своего хозяина они ничего не скажут!

nicollaich

Жертвы бомбардировки перевернулись в гробу.