Исламский банкинг разрешили в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении в России эксперимента по внедрению исламского банкинга, он пройдет с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана и Татарстана. Закон опубликован на портале правовых актов.

Участниками эксперимента являются юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством России и включенные в реестр, который будет вести Центробанк. Участники эксперимента при совершении сделок не вправе устанавливать вознаграждение, выраженное в виде процентной ставки.

При осуществлении деятельности по партнерскому финансированию участники также не вправе финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов, торговлей такими товарами, а также с игорным бизнесом.

По исламским законам запрещается ссужать деньги под проценты. Поэтому услуги исламского банкинга предоставляют некредитные финансовые организации специального вида.

Несмотря на отсутствие процентных доходов, мусульманские банки получают доходы, финансируя бизнес за определенную долю от прибыли, приобретение имущества с последующим правом выкупа и купли-продажи.