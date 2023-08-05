Киев признал невозможность получения ядерного оружия

Украина вряд ли сможет восстановить тот ядерный арсенал, который был ранее на территории страны, признал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Что касается того арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами, вряд ли это вообще возможно. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация», — сказал он в эфире информационного марафона.

По его словам, производство межконтинентальных ракет — крайне сложная вещь, которая является нереалистичной задачей для Украины на данном этапе в силу технологической сложности.

Вместе с тем Данилов напомнил, что отдельные страны Запада получали ядерное оружие от союзников. «Такие случаи есть. Будет ли это работать в нашем случае, я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и тяжелая работа», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский в январе 2022 года заявил, что было крупной ошибкой отказаться от ядерного оружия, когда распадался Советский Союз. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что, если Киеву дадут ядерное оружие, России надо будет наносить превентивный удар.