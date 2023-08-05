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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Киев признал невозможность получения ядерного оружия

Источник:
«Страна.ua»
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Украина вряд ли сможет восстановить тот ядерный арсенал, который был ранее на территории страны, признал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Что касается того арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами, вряд ли это вообще возможно. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация», — сказал он в эфире информационного марафона.

По его словам, производство межконтинентальных ракет — крайне сложная вещь, которая является нереалистичной задачей для Украины на данном этапе в силу технологической сложности.

Вместе с тем Данилов напомнил, что отдельные страны Запада получали ядерное оружие от союзников. «Такие случаи есть. Будет ли это работать в нашем случае, я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и тяжелая работа», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский в январе 2022 года заявил, что было крупной ошибкой отказаться от ядерного оружия, когда распадался Советский Союз. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что, если Киеву дадут ядерное оружие, России надо будет наносить превентивный удар.

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Политика #Мир #Оружие
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Топ комментариев

slavaynin

Ну там и продолжительность жизни выше.

GammiPluh

наконец то личная угроза... я уже думал меня совсем тут не ценят

nicollaich

И радуйтесь. Цеивроппа с ЯО-как примат с гранатой.

klinok74

тувинцы так не ведут разговор. Какой ты ....тувинец?В Туве бываю часто. Ты из тех что у ларька стоят...