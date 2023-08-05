Украина объявила тотальную воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины в субботу утром, следует из данных сервиса украинского министерства цифровой трансформации. Украинские власти призывают граждан срочно пройти в укрытия.

Сначала сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях. Затем тревогу объявили в Киеве, Винницкой и Хмельницкой областях. После этого тревога была объявлена на всей территории страны.

Ранее в субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в южной части Керченского пролива — предположительно, при атаке морского дрона. В настоящее время ведется спасательная операция.

Россия начала наносить регулярные удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — после того, как утром 8 октября произошел теракт на Крымском мосту. Москва возложила ответственность за взрыв на украинские спецслужбы.