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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина объявила тотальную воздушную тревогу

Источник:
Sibnet.ru
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Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины в субботу утром, следует из данных сервиса украинского министерства цифровой трансформации. Украинские власти призывают граждан срочно пройти в укрытия.

Сначала сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях. Затем тревогу объявили в Киеве, Винницкой и Хмельницкой областях. После этого тревога была объявлена на всей территории страны.

Ранее в субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в южной части Керченского пролива — предположительно, при атаке морского дрона. В настоящее время ведется спасательная операция.

Россия начала наносить регулярные удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — после того, как утром 8 октября произошел теракт на Крымском мосту. Москва возложила ответственность за взрыв на украинские спецслужбы.

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Топ комментариев

slavaynin

Ну там и продолжительность жизни выше.

GammiPluh

наконец то личная угроза... я уже думал меня совсем тут не ценят

nicollaich

И радуйтесь. Цеивроппа с ЯО-как примат с гранатой.

klinok74

тувинцы так не ведут разговор. Какой ты ....тувинец?В Туве бываю часто. Ты из тех что у ларька стоят...