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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Раненные украинские солдаты раскрыли «жуткую правду» о фронте

Источник:
The Daily Beast
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Раненные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) признались, что ситуация на фронте очень тяжелая и пробить брешь в обороне российских войск невозможно, пишет американское издание The Daily Beast.

Журналисту издания удалось побывать в украинском госпитале и поговорить с раненными бойцами. «В прессе очень мало пишут о том, что происходит. Ситуация плохая. Это правда», — сказал солдат ВСУ по имени Андрей, получивший ранение обеих рук под Бахмутом.

Он признался, что украинским солдатам кажется, что пробиться через российскую оборону нереально. «Нужно больше боеприпасов, медикаментов, всего. Если все это не приходит, становится тяжело. Просто хочется, чтобы эта война уже закончилась», — сказал Андрей.

По оценке Ивана с соседней койки, конфликт превратился в «артиллерийскую войну» и украинские войска, без массовых поставок вооружений с Запада, успехов достичь не сумеют.

«Противник окопался, заминировал почти все свои позиции, и, штурмуя их, мы потеряли довольно много людей», — приводит The Daily Beast слова бойца по имени Ярослав.

По словам Александра, чудом выбравшегося из подбитого БТР, ситуация на фронте «жуткая». «Ребята очень устали. Мы уже месяц или два в бою, вот и устали. Очень тяжело», — пожаловался он.


Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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