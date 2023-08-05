Режим чрезвычайной ситуации ввели в Канске после взрыва газа

Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Канске на востоке Красноярского края, где произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном доме, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Ввели режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" для сил муниципального звена территориальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов управления города Канска Красноярского края», — говорится в сообщении.

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел на третьем этаже пятиэтажного дома в Канске в пятницу. Инцидент произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Каландаришвили при выполнении работ по замене трубопровода.

При взрыве пострадали 13 человек, было эвакуировано около 200 граждан. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.