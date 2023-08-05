НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Канске после взрыва газа

Источник:
Sibnet.ru
370 0

Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Канске на востоке Красноярского края, где произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном доме, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Ввели режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" для сил муниципального звена территориальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов управления города Канска Красноярского края», — говорится в сообщении.

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел на третьем этаже пятиэтажного дома в Канске в пятницу. Инцидент произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Каландаришвили при выполнении работ по замене трубопровода.

При взрыве пострадали 13 человек, было эвакуировано около 200 граждан. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Еще по теме
Российский танкер получил пробоину после атаки дрона
Юный чемпион России по хоккею с мячом умер после укуса клеща
Гидросамолет разбился на севере Красноярского края
Взрывы прогремели в разных районах Киева
смотреть все
ЧП #Происшествия #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин призвал чиновников пересесть на отечественные авто
Китай запустил первый в мире гравитационный аккумулятор
Известны планы Киева на случай смерти Зеленского
Украина атаковала российский корабль дроном
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
82
Африка шокировала Запад уровнем поддержки Путина
48
Навальному вынесли новый приговор
43
Известны планы Киева на случай смерти Зеленского
36
Россию признали пятой экономикой мира
35
Песков рассказал, что Россия сделала для недопущения войны