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Турецкие эксперты объяснили смысл переговоров Путина и Эрдогана

Источник:
Sibnet.ru
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Ситуация на Украине стала главной темой переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, считают турецкие эксперты.

Одним из итогов телефонного разговора Реджепа Эрдогана и Путина стал предстоящий визит российского лидера в Турцию. Во время визита будет обсуждаться возобновление работы зернового коридора из Украины, проводит издание Cumhuriyet слова главы Центра стратегических исследований «Ата» Волкана Оздемира.

По его мнению, для продления зерновой сделки Москва выставит ряд своих условий, которые бы максимально учитывали ее интересы. Если компромисс будет найден, возможно заключение нового зернового соглашения между Турцией и Россией, считает эксперт.

Оздемир отметил, что будет поднята тема атак на корабли в Черном море. Для Турции жизненно важно, чтобы там царил мир, защищаемый конвенцией Монтрё о проливах, пояснил он, добавив, что возобновление работы зернового коридора, способствовало бы снижению напряженности.

Бывший турецкий высокопоставленный дипломат Улуч Озюлькер полагает, что темой визита Путина в Турцию станет выход на мирное разрешение конфликта на Украине.

«Турция на данный момент — единственная страна, способная контактировать с Зеленским и Путиным. Оба президента действительно доверяют Эрдогану, поэтому Путин в двустороннем разговоре может вывести на передний план мир», — считает дипломат.

Тема: Военная операция на Украине
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