Раннее пробуждение ночью оказалось опасным симптомом

Традиционная восточная медицина считает, что слишком ранее пробуждение ночью может быть связаны с проблемами пяти органов, пишет популярный китайский блог «Знания о здоровье» в WeChat.

Регулярное пробуждение в три-четыре часа ночи —повод прислушаться к своему здоровью. «В традиционной китайской медицине этот период времени связан с работой пяти внутренних органов, а значит, если вы просыпаетесь в этот отрезок, у вас могут быть проблемы», — пишет блог.

У этой теории нет научного основания, но практика подтверждает мнение традиционной медицины. Во-первых, раннее пробуждение быть связано с нарушениями работы сердечно-сосудистой системы. Ночью частота пульса сокращается, давление снижается, и запускаются механизмы самозащиты организма.

Во-вторых, пробуждение до рассвета может указывать на проблемы с желудком. Этот орган — один из самых активных в три-четыре ночи. Если вы просыпаетесь в это время и испытываете дискомфорт в желудке, это может быть проявлением таких заболеваний, как язва или гастрит.

В-третьих, причиной раннего пробуждения может стать больная печень. По мнению традиционной китайской медицины, три-четыре часа ночи — самое активное время функционирования печени. В-четвертых, почечные проблемы тоже могут быть причиной подъема до рассвета. Почки активно работают в это время.

В-пятых, пробуждение в три-четыре часа ночи может быть связано с нервной системой, а именно тяжелым стрессом. Периодические просыпание не означает, что у вас обязательно есть проблемы. Но, если это происходит постоянно, нужно обратиться к врачу, советует блог.