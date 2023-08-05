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Российский танкер получил пробоину после атаки дрона

Источник:
Sibnet.ru
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Российский танкер «Сиг» получил пробоину в южной части Керченского пролива — предположительно, при атаке морского дрона, сообщает Морской спасательно-координационный центр Новороссийска.

«Изменений нет, стоит на месте. Экипаж на месте. Два буксира находятся рядом, ставят боны. Пробоина в районе ватерлинии, в районе машинного отделения. Вода уже перестала поступать», — цитирует сообщение РИА Новости.

Спасательные работы на танкере завершили еще ночью, сейчас ведутся ремонтно-восстановительные работы. Само судно во время атаки было загружено только техническим балластом, разлива топлива в акватории нет.

В настоящее время поврежденный танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в пролив. Судно находится на плаву, сейчас там продолжается откачка воды.

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