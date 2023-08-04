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Человеческие гены взяли под контроль электричеством

Источник:
Sibnet.ru
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Активностью генов в клетках человека можно управлять электрическими импульсами, выяснили ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Исследователи поставили эксперимент на мышах, больных диабетом первого типа. Животным при этом имплантировали клетки поджелудочной железы человека, говорится в статье авторов открытия, опубликованной в журнале Nature Metabolism.

Раздражение этих клеток электрическим током по команде с внешнего устройства приводило к принудительной выработке инсулина. В результаты мыши фактически избавились от неизлечимой болезни.

Стимуляция клеток происходит в процессе образования активных форм кислорода. Такие молекулы напрямую воздействуют на ДНК при делении клеток и могут обеспечивать генную терапию с помощью контролируемых электрических импульсов.

Ученые считают, что технология позволит носимым электронным устройствам напрямую программировать человеческий метаболизм. Например, фитнесс-браслет сможет управлять чувством голода, а не просто измерять пульс и подсчитывать количество шагов.

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