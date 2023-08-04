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Россию признали пятой экономикой мира

Источник:
Sibnet.ru
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Всемирный банк обновил оценку валового внутреннего продукта стран мира по итогам 2022 года. По оценке банка, Россия стала пятой среди мировых крупных экономик по величине ВВП, который рассчитан по паритету покупательной способности.

Паритет определяет, сколько нужно национальной валюты разных стран для покупки определенной потребительской корзины. Показатель традиционно рассчитывают в долларах США.

По оценкам Всемирного банка, ВВП России в 2022 году по паритету был равен 5,510 миллиарда долларов, а к 2030 году он может достичь 5,943 миллиарда долларов. В этом случае рост составит 7,9%.

При этом в рейтинге Всемирного банка Россия обогнала Германию, Францию, Италию, Канаду и Великобританию, последняя выпала из топ-10 мирового рейтинга.

В тройку лидеров вошли Китай, США и Индия — их показатели ВВП на уровне 31,559 миллиарда, 23,149 миллиарда и 15,875 миллиарда долларов соответственно. На четвертом месте находится Япония (5,675 миллиарда долларов).

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