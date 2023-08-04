Сапковский напишет продолжение «Ведьмака»

Польский писатель Анджей Сапковский работает над новой книжной частью «Ведьмака», об этом он сообщил в прямом эфире с фанатами.

«Да, я работаю над новой книгой о Ведьмаке и довольно усердно. Это может занять год, но не больше», — сказал писатель, отказавшись раскрыть подробности продолжения своей знаменитой саги.

Последняя книга саги «Ведьмак» под названием «Сезон гроз» вышла десять лет назад. Всего в сагу входят шесть фантастических романов и 15 коротких рассказов, сюжет которых вращается вокруг главного героя — Геральта из Ривии.

Цикл стартовал в 1986 году, когда Сапковский написал одноименный рассказ для конкурса, проводимого журналом «Фантастика». Сага переведена на 37 языков и разошлась тиражом порядка 20 миллионов копий.

По книжной саге также был снят фильм, два телесериала, выпущена серия видеоигр и две серии комиксов. Самыми успешными оказались видеоигры — их было продано более 50 миллионов копий.