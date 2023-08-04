Назван самый продаваемый кроссовер в России

Самым продаваемым кроссовером на российском рынке по итогам июля стал Chery Tiggo 7 Pro Max, следует из опубликованных данных «Автостата». Так, россияне в прошлом месяце купили 4815 таких машин.

На втором месте оказался еще один китайский кроссовер Haval Jolion. Его результат в июле составил 4304 машины. Третье место с показателем 3931 экземпляр занимает очередной «китаец» — Geely Coolray.

Произведенный в КНР кроссовер Omoda C5 за июль разошелся тиражом в 3809 единиц. Пятерку лидеров замыкает Lada Niva Travel — отечественный внедорожник был реализован в количестве 3046 единиц.

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max на российском рынке предлагается в трех комплектациях по цене от 2 619 000 до 2 900 000 рублей. Продажи стартовали в январе 2023 года. Chery Tiggo 7 Pro Max — обновленная версия модели Tiggo 7 Pro образца 2020 года.