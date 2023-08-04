Путин запретил выезд призывников из России

Подлежащим воинскому учету гражданам запретили выезжать из России со дня направления им повестки по месту работы или учебы до явки в военный комиссариат. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, он опубликован на портале правовой информации.

Применяемые к гражданину меры носят временный характер — они направлены на обеспечение явки в военкомат. Решение о запрете выезда призывника из РФ будет формироваться военным комиссариатом в день направления гражданину повестки.

Уведомление о таком решении будет приходить в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуг». При этом решение о применении в отношении призывников временных мер может быть обжаловано в суде или в досудебном порядке.

Рассматривать такие жалобы будет призывная комиссия региона, при этом жалоба в досудебном порядке может быть подана только гражданином лично или его законным представителем.