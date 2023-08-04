Подсчитаны контрнаступательные потери ВСУ

Украинские войска с начала контрнаступления в июне потеряли свыше 43 тысяч человек, сообщает Минобороны России.

Данный показатель не включает раненых, эвакуированных в украинские и зарубежные госпитали, иностранных наемников, а также бойцов, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием в тыловых районах, уточняет военное ведомство.

Также на линии соприкосновения за два последних месяца уничтожено не менее 4,9 тысячи единиц различного вооружения, включая 26 самолетов, 9 вертолетов, 1831 бронемашин, 747 орудий и минометов.

Всего за время спецоперации российские войска уничтожили 458 украинских самолетов, 245 вертолетов, 5496 беспилотников, 428 зенитных ракетных комплексов, 11113 танков и бронемашин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5746 орудий полевой артиллерии и минометов, 12057 военных автомобилей.