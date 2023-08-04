Хабиб отказался тренировать Илона Маска

Бывший чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать американского предпринимателя Илона Маска перед поединком против Марка Цукерберга.

«Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам не известны», — цитирует ТАСС информированный источник, близкий к ситуации.

22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке. Причиной конфликта стала информация о запуске Цукербергом нового приложения, которое должно стать конкурентом Twitter.

Американские миллиардеры условились сразиться на арене в Лас-Вегасе, позднее обсудили в качестве площадки римский Колизей. Однако администрация итальянского памятника заявила, что это невозможно.

Сейчас Маск тренируется с канадским бойцом смешанных единоборств Жоржем Сен-Пьером, с тренером по джиу-джитсу и смешанным единоборствам Джоном Данахером, а также с обладателем «черного пояса» по джиу-джитсу блогером Лексом Фридманом.