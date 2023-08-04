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Доллар подскочил до 95 рублей впервые с марта 2022 года

Источник:
РБК
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Курс доллара в пятницу, 4 августа подскочил до 95 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. В последний раз на таком уровне он торговался 28 марта 2022 года.

«Ослабление курса рубля, вероятно, по-прежнему связано со слабостью счета текущих операций. В июле цены на российскую нефть заметно выросли, однако рост цен на нефть с некоторым лагом переносится в выручку компаний-экспортеров, поэтому данный фактор не оказывает заметной поддержки курсу рубля», — сказал РБК руководитель отдела альтернативных инвестиций УК «Первая» Евгений Линчик.

При этом, по его словам, импорт, а также спрос на валюту в рамках сезона отпусков остаются высокими. Помимо этого, текущая слабость курса рубля связана с окончанием налогового периода. После завершения выплат налогов в конце месяца предложение валюты на рынке со стороны российских экспортеров снизилось.

Кроме того, спрос на валюту со стороны корпораций и частного сектора на фоне восстановления импорта и сезонности остается высоким. К процессу подключаются и играющие против рубля спекулянты, рассказал Михаил Зельцер из «БКС Мир Инвестиций».

На текущий момент на курс негативно действуют ослабленные регуляторные ограничения. Рубль критически перепродан, однако технический аспект в виде отсутствия притока валюты в страну и расширенный отток валюты за рубеж приводит к столь стремительному обесценению рубля, указал эксперт.

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Топ комментариев

Grossmeister38rus

может есть причина по который все на иномарках катаются ? нееет?

ball-n-wall

Нужно подключать британских ученых, в частности ботаников..

scorpion2777

Ну теперь то понятно, что мешает адмиралу Зеленскому победоносно въехать в Донецк на украшенной бархатом...

mosquito__2010

Стыд вроде бы как должен быть испанским, но Британия не оставляет им шанса. Днище.