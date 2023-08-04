Мороженое с солью и оливковым маслом посоветовали в Сети

Необычный способ поедания ванильного мороженого — с оливковым маслом и солью — стал трендом в соцсетях.

«Вы не поверите, но французы были правы. Ванильное мороженое с оливковым маслом и солью — это реально очень вкусно», — поделилась пользовательница X (бывший Twitter).

Этот рецепт 189 тысяч просмотров и массу реплаев. Некоторые предложили усовершенствовать лакомство.

«Рекомендую добавить также свежемолотый черный перец, с ним буквально все становится гораздо лучше», — пошутил один из комментаторов.