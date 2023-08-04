НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Мороженое с солью и оливковым маслом посоветовали в Сети

Источник:
Sibnet.ru
122 0

Необычный способ поедания ванильного мороженого — с оливковым маслом и солью — стал трендом в соцсетях.

«Вы не поверите, но французы были правы. Ванильное мороженое с оливковым маслом и солью — это реально очень вкусно», — поделилась пользовательница X (бывший Twitter).

Этот рецепт 189 тысяч просмотров и массу реплаев. Некоторые предложили усовершенствовать лакомство.

«Рекомендую добавить также свежемолотый черный перец, с ним буквально все становится гораздо лучше», — пошутил один из комментаторов.

Еще по теме
Россияне составили рейтинг самых вкусных арбузов
Названо идеальное время для покупки арбуза
Эксперт предупредил о вреде кофе навынос
Стакан воды спасет микроволновку от поломки
смотреть все
Жизнь #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин призвал чиновников пересесть на отечественные авто
Китай запустил первый в мире гравитационный аккумулятор
Известны планы Киева на случай смерти Зеленского
Венгрия прокомментировала новые санкции против России анекдотом
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
82
Африка шокировала Запад уровнем поддержки Путина
56
Российский танк расправился с двумя танками и пятью БТР ВСУ
43
Известны планы Киева на случай смерти Зеленского
39
Британия подготовит украинских спецназовцев для захвата Крыма
34
Песков рассказал, что Россия сделала для недопущения войны