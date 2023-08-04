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Выбраны актеры на роли Серкана и Эды в версии «Постучись в мою дверь»

Источник:
Sibnet.ru
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Никита Волков и Лиана Гриба
Фото: © Алексей Колпаков, ТНТ

Никита Волков и Лиана Гриба сыграют российские версии Серкана Болата и Эды Йылдыз в адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь», сообщил телеканал ТНТ.

Российского Серкана будут звать Сергей, а Эду — Саша.

«Что касается моего героя Сергея, то я думаю, что он подойдет на роль "мужчины мечты", как и Серкан. Но этот вопрос лучше будет задать зрительницам», — прокомментировал Волков.

«Мне эта роль близка, потому что я в жизни тоже очень простой, добрый человек. Об этом знают все мои друзья и близкие. Но все-таки мы разные. И внешне не похожи», — отметила Гриба.

Волков известен по сериалам «Трудные подростки» и «Цыпленок жареный». Гриба играла в проектах «Дурная кровь», «Дорога к счастью», «Монастырь» и «Триггер».

Романтическая мелодрама «Постучись в мою дверь» вышла в Турции с 2020 году, насчитывает 52 серии. Сериал стал международным хитом, его показывают в 85 странах.

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