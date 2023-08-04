Западные эксперты рассказали об ошеломляющих победах Су‑35 в СВО

Российские истребители Су-35 доказали высокую эффективность в ходе специальной военной операции на Украине, констатировали эксперты специализированного военного издания Military Watch.

«Су-35 <…> участвовал в крупных воздушных боях с украинскими истребителями четвертого поколения, где одержал ошеломляющие победы», — приводит РИА Новости мнение экспертов.

Они отметили, что эти истребители российские ВКС используют для завоевания превосходства и поэтому играют огромную роль в украинском конфликте. Среди преимуществ Су-35 отмечают быструю идентификацию целей и возможность ведения радиоэлектронной борьбы.

Су-35С — сверхманевренный истребитель поколения 4++. Истребитель оснащен РЛС с фазированной антенной решеткой с большей дальностью обнаружения воздушных целей и с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей.

На самолете установлены двигатели с изменяемым вектором тяги, что делает его смертельно опасным противником в ближнем маневренном бою.