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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Западные эксперты рассказали об ошеломляющих победах Су‑35 в СВО

Источник:
РИА Новости
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Российские истребители Су-35 доказали высокую эффективность в ходе специальной военной операции на Украине, констатировали эксперты специализированного военного издания Military Watch.

«Су-35 <…> участвовал в крупных воздушных боях с украинскими истребителями четвертого поколения, где одержал ошеломляющие победы», — приводит РИА Новости мнение экспертов.

Они отметили, что эти истребители российские ВКС используют для завоевания превосходства и поэтому играют огромную роль в украинском конфликте. Среди преимуществ Су-35 отмечают быструю идентификацию целей и возможность ведения радиоэлектронной борьбы.

Су-35С — сверхманевренный истребитель поколения 4++. Истребитель оснащен РЛС с фазированной антенной решеткой с большей дальностью обнаружения воздушных целей и с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей.

На самолете установлены двигатели с изменяемым вектором тяги, что делает его смертельно опасным противником в ближнем маневренном бою.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие
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Топ комментариев

Grossmeister38rus

может есть причина по который все на иномарках катаются ? нееет?

ball-n-wall

Нужно подключать британских ученых, в частности ботаников..

scorpion2777

Ну теперь то понятно, что мешает адмиралу Зеленскому победоносно въехать в Донецк на украшенной бархатом...

mosquito__2010

Стыд вроде бы как должен быть испанским, но Британия не оставляет им шанса. Днище.