Врач перечислила симптомы перегрева организма в жару

Жара наносит наибольший вред сердечно-сосудистой системе человека, и поэтому в такую погоду нужно быть особо осторожными, предупредила врач Зухра Павлова.

«В жару увеличивается вязкость крови, поднимается артериальное давление, повышается риск тромбообразования (особенно у людей с лишним весом, диабетом, атеросклерозом, курильщиков и тех, кто работает сидя)», — написала врач в своем телеграм-канале.

Павлова перечислила симптомы перегрева организма, при которых нужно обращаться за медицинской помощью:

- При появлении отдышки;

- При болях в области сердца и сбоях сердечного ритма (когда отчетливо чувствуешь сердцебиение, или если сердце бьется в разнобой);

- При головокружениях и головных болях, если раньше их не было;

- Если стали быстрее уставать от физических нагрузок;

- При длительном повышении артериального давления (на 10-15 мм рт. ст. больше обычного).

Врач посоветовала пить больше воды (именно воды) и стараться не находится долго на солнце.

«И помните, что удар бывает не только солнечный, но и тепловой. Это бывает, когда в помещении жарко и душно. Если нет кондиционера, помогут вентиляторы, темные шторы», — посоветовала она.